Полотна Таганрогского художественного музея вернулись из Санкт-Петербурга в постоянную коллекцию

Сотрудничество ТХМ с музеем Фаберже продолжится новым проектом о русской живописи.

24 апреля в Таганрогский художественный музей вернулись работы, участвовавшие в проекте культурно-исторического Фонда «Связь времен» музея Фаберже в Санкт-Петербурге.

Шесть картин современных авторов из коллекции ТХМ — «Натюрморт с синим блюдом» Леонида Стуканова, «Девушка» Тимофея Теряева, «Пейзаж с деревьями» и «Степь» Натальи Дурицкой, «А.П. Чехов и О.Л. Книппер» Владимира Коробова, «Последнее лето 1913 года» Сергея Гавриляченко — были представлены на выставке «Открытый мир. Современное искусство Ростовской области» с 16 января по 15 марта.

Причём, «Девушка» Тимофея Теряева стала одной из заглавных иллюстраций, сопровождающих анонсы выставки на официальных информационных ресурсах музея. Всего на выставке было представлено 180 работ современных донских художников.

«На этом сотрудничество наших музеев не заканчивается, и в самое ближайшее время ТХМ примет участие в новом масштабном проекте музея Фаберже, посвященном 180-летию выдающегося русского художника-передвижника, непревзойденного мастера жанровой живописи Владимира Маковского», — рассказали в Таганрогском художественном музее.

Это будет выставка «Любовь земная и любовь небесная. Константин и Владимир Маковские», которая объединит работы братьев Владимира и Константина Маковских.

Ранее мы сообщали о том, что полотна живописца Владимира Стожарова вернулись из Москвы в Таганрог.

