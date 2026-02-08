Улица Греческая в Таганроге сохранила облик, запечатлённый на картине более полувека назад

В Таганроге зимний пейзаж, запечатленный на картине советского времени, почти не изменился спустя десятилетия. Полотно С.А. Песочиной «Зимний день в Таганроге», созданное еще в 1970-е годы, изображает уголок улицы, которая тогда носила название III Интернационала. На картине можно увидеть здание, где в тот период располагалась детская музыкальная школа №1 имени П.И. Чайковского.

Как рассказали в Таганрогском художественном музее, это строение является объектом культурного наследия — особняком XIX века, который когда-то принадлежал семье греческого коммерсанта Аверьино. Сегодня эта улица называется Греческой, а историческое здание пустует.

Сравнивая картину с современной фотографией, сделанной практически с того же ракурса, можно заметить, что облик этого уютного уголка города сохранился практически в неизменном виде. Зимние таганрогские пейзажи, с их особым настроением, неоднократно привлекали внимание художников, и множество таких работ хранится в собрании Таганрогского художественного музея.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский художественный музей победил в грантовом конкурсе Благотворительного фонда «Синара».

Фото ВК Таганрогского художественного музея