Таганрогский художественный музей победил в грантовом конкурсе Благотворительного фонда «Синара»

В этом году на грантовый конкурс поступило 126 заявок из Екатеринбурга, Орска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Полевского, Первоуральска, Таганрога, Волжского, Челябинска, Калуги и Людиново.

26 проектов было решено поддержать, в их числе — проект музейной исследовательской лаборатории ТХМ «Победа в сердцах молодых поколений».

Проект адресован юным исследователям из Таганрогской детской художественной школы им. С.И. Блонской и Таганрогской детской школы искусств. Он направлен на изучение творчества и биографий художников-фронтовиков, чьи произведения находятся в собрании музея.

«Всегда радуют новости о победах наших учреждений в грантовых конкурсах. Привлечение средств на реализацию таких важных инициатив — современный механизм продвижения идей. Формат конкурса всегда стимулирует участников на оригинальность и творческий подход в подготовке проектов», — отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

В рамках проекта ребята познакомятся с подлинными произведениями искусства и музейными архивами, смогут поучаствовать в подготовке выставки и научно-практической конференции, выступят в качестве соавторов научных публикаций и откроют для себя новые страницы Великой Отечественный войны, узнав о художниках-героях.

«Сердечно благодарим Благотворительный фонд «Синара» за поддержку нашего проекта! От всей души поздравляем всех победителей и желаем успешной реализации творческих замыслов!», — почеркнули в Таганрогском художественном музее.

Фото ТХМ