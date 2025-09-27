Главная » #Образование

Учитель-логопед детсада Таганрога победила в областном конкурсе

Учитель-логопед таганрогского детского сада № 59 Галина Свердлова стала победителем областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области».

Конкурс проводился в преддверии Дня воспитателя, который отмечается 27 сентября. В нем принимали участие 48 претендентов из 26 муниципалитетов Дона. Все соискатели представили свои программы или методики для работы с детьми. В итоге были определены 20 победителей, которым присуждены губернаторские премии.

Галина Свердлова 24 года посвятила работе в системе дошкольного образования. В сфере ее интересов — «Кинопедагогика и медиаобразование». Таганроженка участвовала в создании эффективной модели взаимодействия с воспитанниками и их родителями, разрабатывала развивающую предметно-пространственную среду для улучшения эмоционального благополучия детей, внедряла мультимедийные технологии и электронные образовательные ресурсы в работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Она неоднократно побеждала в различных конкурсах профессионального мастерства.

На сегодняшний день в Таганроге в сфере дошкольного образования работают 2369 человек, половина из них —  педагогические работники. Муниципальная система включает 57 детских садов, которые обеспечивают раннее развитие и социальную адаптацию сотен маленьких таганрожцев.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошел единый день приема родителей воспитанников детских садов.

