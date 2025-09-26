В Таганроге прошел единый день приема родителей воспитанников детских садов

Это способствует налаживанию диалога между семьей и дошкольным учреждением для максимального комфорта детей в детсадах.

Сегодня, 26 сентября, в детских садах Таганрога прошел Единый день приема родителей. Эта ежегодная инициатива стала традицией, позволяющей выстроить открытый диалог между семьями воспитанников и администрацией детских садов и создать максимально комфортные условия для образования и воспитания дошкольников.

В рамках приема с родителями дошкольников были обсуждены такие актуальные темы, как адаптация детей в детсадах, образовательный процесс и подготовка к школе, организация детского питания и его рацион, обеспечения безопасности и здоровья воспитанников, благоустройства территорий и оснащения групп.

Единый день приема является действенным механизмом обратной связи, который не только помогает оперативно решать текущие вопросы, но и укрепляет партнерские отношения между семьей и детским садом, обеспечивая комфортные условия для развития каждого ребенка, говорится в сообщении пресс-службы администрации Таганрога.

