Главная » #Образование

В Таганроге прошел единый день приема родителей воспитанников детских садов

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Это способствует налаживанию диалога между семьей и дошкольным учреждением для максимального комфорта детей в детсадах.

#Образование

Сегодня, 26 сентября, в детских садах Таганрога прошел Единый день приема родителей. Эта ежегодная инициатива стала традицией, позволяющей выстроить открытый диалог между семьями воспитанников и администрацией детских садов и создать максимально комфортные условия для образования и воспитания дошкольников.

В рамках приема с родителями дошкольников были обсуждены такие актуальные темы, как адаптация детей в детсадах, образовательный процесс и подготовка к школе, организация детского питания и его рацион, обеспечения безопасности и здоровья воспитанников, благоустройства территорий и оснащения групп.

Единый день приема является действенным механизмом обратной связи, который не только помогает оперативно решать текущие вопросы, но и укрепляет партнерские отношения между семьей и детским садом, обеспечивая комфортные условия для развития каждого ребенка, говорится в сообщении пресс-службы администрации Таганрога.

Фото: администрация Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога детсад новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru