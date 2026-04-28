Ученые ЮНЦ РАН провели первую весеннюю экспедицию в Таганрогском заливе

Ученые сравнили текущее состояние экосистемы залива с данными прошлых лет.

В Таганрогском заливе и дельте Дона прошла первая в этом году экспедиция Южного научного центра РАН. Исследования проводились на судне «Профессор Панов» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В состав научной группы вошли гидробиолог Владимир Саяпин, бентолог Андрей Савикин и гидрохимик Александра Жерлицына. Капитаном судна выступил Вячеслав Пожидаев.

Как рассказал начальник рейса, гидролог ЮНЦ РАН Алексей Сазонов, собранные материалы пополнят массив данных, характеризующих состояние восточной части Таганрогского залива и дельты Дона в весенний период.

«Дальнейшие исследования полученных данных помогут ответить на вопрос, как именно изменилось состояние экосистемы в зоне смешения вод по сравнению с весенними периодами прошлых лет», — отметил он.

Младший научный сотрудник ЮНЦ РАН, гидробиолог Андрей Савикин пояснил, что в рамках мониторингового рейса в восточной части Таганрогского залива его основной задачей было исследование бентоса в условиях изменяющейся солености.

«Мы отобрали пробы донных организмов, которые позволят оценить, как флуктуации солености влияют на структуру и разнообразие сообществ. Все образцы уже доставлены в лабораторию, и сейчас их предстоит камерально обработать: идентифицировать виды, подсчитать численность и биомассу, что даст количественную характеристику современного состояния экосистемы этого динамичного района Азовского моря», — добавил ученый.

Фото: Канал ЮНЦ РАН в Мах.