Ученица художественной школы из Таганрога стала призёром Международного конкурса «Красота Божьего мира»

Ученица 5 класса Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской Елизавета Зозулина завоевала звание лауреата XXI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», она заняла II место в номинации «Роспись по фарфору».

Как нам рассказал преподаватель этой талантливой девушки Алексей Сергеевич Яковлев, Лиза с первого класса отличалась большим трудолюбием, была очень внимательна к словам учителя и к объектам рисования.

«Современные дети – способные, но многим трудно продолжительное время концентрировать свое внимание, — делится педагог. — А для того, чтобы достичь достойного результата, это необходимо, одного таланта мало. У Лизы есть и то, и другое. Работу на конкурс «Красота Божьего мира» она готовила полностью самостоятельно, без моих консультаций. Уже потом, сразу после победы, рассказала о своем успехе. Выбрала номинацию «Роспись по фарфору». По конкурсной работе видно, как, выполняя её, Лиза использовала приемы, о которых мы говорили на занятиях. Она изобразила Храм Христа Спасителя – как символ веры, а вокруг храма — нимбы святых. Очевидно, жюри отметило лаконичность, символизм и качество исполнения её работы. Награждение проходило в том самом Храме Христа Спасителя. Замечу: в конкурсе участвовали талантливые дети и подростки со всей России, очень много было участников, и уровень выполненных работ почти у всех был очень высокий. Лизу и всех победителей и призеров конкурса наградили поездкой из Москвы в Санкт-Петербург».

Елизавете Зозулиной – 15 лет, она заканчивает выпускной 5 класс Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской, ездит на занятия из родного хутора Некрасовка Неклиновского района, где учится в 9 классе общеобразовательной школы. Наряду с изобразительным искусством Лиза занимается музыкой по классу скрипка.

Поздравляем Лизу с победой и желаем ей достигать новых творческих достижений!

Антон Сахновский.

Фото предоставлено ТДХШ им. С.И. Блонской