Студент из Таганрога Ярослав Беликов участвует в волонтерских проектах и помогает собирать гуманитарную помощь

В Таганроге студент-педагог Ярослав Беликов демонстрирует, как можно эффективно совмещать учебу с масштабной общественной работой. Его пример показывает, что современная молодежь готова активно участвовать в жизни города и вносить весомый вклад в его развитие.

Ярослав Беликов учится в Таганрогском институте имени А.П. Чехова, где он не только является старостой своей группы, но и руководит волонтерским движением на факультете педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования. В рамках этой работы он организует различные мероприятия, акции и занимается благотворительностью.

«Его деятельность давно вышла за пределы вузовских стен: молодой человек регулярно участвует в городских, областных и всероссийских форумах, а также является бойцом студенческого педагогического отряда «Феникс», — рассказала о волонтере глава Таганрога Светлана Камбулова.

Добровольчество занимает особое место в жизни Ярослава. Он участвует в эковолонтерских проектах, помогает пожилым людям и инвалидам, а также занимается сбором гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей приграничных территорий. Много лет работает в Добро.Центре #ТагВолонтер, а с 2024 года возглавляет местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры». Регулярное участие Ярослава в городских акциях служит примером для других.

«История Ярослава — наглядный пример того, как энергию и инициативу можно направить на социально значимые проекты. Такие активные молодые люди, сочетающие лидерские качества с желанием помогать, формируют позитивный образ современного студенчества и вносят реальный вклад в будущее своего города», — подчеркнула глава Таганрога.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой