Участники акции «Дон помнит» благоустраивают мемориалы и воинские захоронения в Таганроге

Благоустройство памятников в Таганроге стало частью подготовки ко Дню Победы.

Напомним, в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Таганроге проходит масштабная патриотическая акция «Дон помнит», инициированная губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

В мероприятии приняли участие более 500 человек — волонтеры, студенты, школьники, активисты молодежных объединений, сотрудники городских предприятий и учреждений, а также неравнодушные жители. Они вышли на благоустройство памятных мест, связанных с подвигом защитников Отечества. Таганрожцы привели в порядок памятники, мемориалы, воинские захоронения, обелиски и могилы, где увековечены имена героев Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и специальной военной операции.

«Труд участников акции — лишь часть общей задачи. В праздничные дни организуется дополнительная охрана памятных комплексов, однако главная ответственность лежит на каждом человеке. Сохранять памятники, проявлять сознательность и уважение к истории — это не формальность и не обязательная программа, а священный долг гражданина», — подчеркнула глава Таганрога Светлана Камбулова.

И добавила, что память о подвиге наших героев — это выражение любви к Родине и ответственности перед будущими поколениями. Она не терпит равнодушия и требует не громких слов, а реальных поступков: не пройти мимо разрушения, не допустить вандализма, поддержать инициативу, помочь делом.

«Акция «Дон помнит» показала главное: Таганрог помнит. И готов подтверждать это не только в памятные даты, но и в ежедневной заботе о том, что связывает поколения и укрепляет единство», — считает глава города.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

