В Таганроге, в районе Транспортной и Чехова, возведут 9 восьмиэтажных жилых домов

Застройка осуществляется с применением механизма комплексного развития территорий.

В Таганроге начали применять механизм комплексного развития территорий (КРТ), сообщила на своих информационных ресурсах глава Таганрога Светлана Камбулова и привела конкретный пример, когда этот инструмент не остался на бумаге, а реализуется на практике. Речь идет о возведении девяти многоквартирных жилых домов высотой 8 этажей в границах улиц Транспортной, 2-й Советской, Калинина и Чехова.

Договор о комплексном развитии данной территории был заключен с ООО «Специализированный застройщик „Единство“» в 2024 году. Кроме высоток проект предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, а также создание нового сквера. Работы разделены на несколько этапов, полностью завершить проект планируется к маю 2028 года, уточнила глава города.

В настоящее время застройщик реализует первый этап, который включает строительство двух жилых домов общей площадью 12 342,96 кв. м. Их планируют сдать уже до конца текущего года.

Глава города провела рабочую встречу с застройщиком, побывала на стройплощадке и по итогам встречи сделала вывод, что строящийся объект в полной мере обеспечен кадрами, а работы идут строго по графику.

«Продолжаю держать этот и другие важные для города проекты на личном контроле, — написала Светлана Камбулова. — Наша задача — чтобы в Таганроге появлялось больше комфортного и современного жилья, а вместе с ним — новые места для прогулок и активного досуга».

Фото: скрин видео из канала в МАХ Светланы Камбуловой.