Таганрогский самбист стал победителем юношеского первенства России

Соревнования собрали более 800 спортсменов из разных регионов страны.

С 1 по 6 июня в Уфе прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет. В соревнованиях приняли участие более 800 сильнейших спортсменов со всей страны. Для многих из них этот турнир стал первым крупным стартом в спортивной карьере.

По итогам соревнований самбист из Таганрога Владислав Софрони занял первое место в весовой категории до 54 кг. Спортсмена и его тренера — Мамаки М.Д. с выдающимися результатами поздравили в городском спорткомитете, пожелав новых побед.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»