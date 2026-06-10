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Таганрогский самбист стал победителем юношеского первенства России

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Соревнования собрали более 800 спортсменов из разных регионов страны.

Новости Таганрога

С 1 по 6 июня в Уфе прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет. В соревнованиях приняли участие более 800 сильнейших спортсменов со всей страны. Для многих из них этот турнир стал первым крупным стартом в спортивной карьере.

По итогам соревнований самбист из Таганрога Владислав Софрони занял первое место в весовой категории до 54 кг. Спортсмена и его тренера — Мамаки М.Д. с выдающимися результатами поздравили в городском спорткомитете, пожелав новых побед.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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