Подростки жгли тополиный пух, а загорелся еще и автомобиль: ростовские пожарные за сутки потушили две машины

Водителям напоминают о необходимости иметь в автомобиле огнетушитель.

В Ростове-на-Дону за минувшие сутки горели два автомобиля. Оба инцидента случились 9 июня. Подробности рассказали в МЧС РО.

Первый пожар случился в переулке Днепровском. По предварительным данным, подростки поджигали тополиный пух, и огонь перекинулся на припаркованную рядом машину. Прибывшие на место сотрудники МЧС России оперативно потушили возгорание на площади один квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал. В тушении участвовали четыре специалиста и одна единица техники.

Второй случай произошел на улице Вятской. Предварительной причиной возгорания названа неисправность кондиционера в автомобиле. Пламя распространилось на площади два квадратных метра. Пожар ликвидировали пять огнеборцев МЧС России с помощью одной единицы техники. Пострадавших нет.

МЧС России напоминает водителям о необходимости проверять наличие и исправность огнетушителя в автомобиле.

Фото: МЧС РО