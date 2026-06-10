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Квест от Таганрогского музея-заповедника знакомит юных таганрожцев с творчеством Чехова

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Ребята из пришкольных лагерей Таганрога стали участниками интерактивных музейных программ.

#Образование

Культурно-образовательный отдел Таганрогского музея-заповедника проводит цикл интерактивных музейных квестов «Большая перемена», призванных знакомить юных таганрожцев с творчеством их великого земляка в игровой форме. Недавно участниками такого мероприятия стали воспитанники пришкольных лагерей Мариинской гимназии, частной школы «Умный ребенок» и лицея №7.

Погрузившись в мир чеховских героев, ребята вместе с «Человеком в футляре» Беликовым спаслись от решительно всего («Как бы чего не вышло…»), а затем узнали, как добрый и талантливый доктор Старцев превратился в скупого и равнодушного Ионыча.

Начав квест в мемориальном чеховском классе бывшей мужской гимназии, школьники продолжили выполнять интересные задания в Гимназическом саду.

Ребята восстановили «размытый дождем» текст «Каштанки», разгадали, какие предметы и ситуации были важны в жизни юного гимназиста Антона Чехова, и даже попробовали себя в роли продавцов в лавке его отца.

Кроме того, в Гимназическом саду школьники смогли познакомиться с выставкой «Первая на Юге России», посвященной истории гимназии и ее знаменитым выпускникам.

Фото и источник: пресс-служба ТГЛИАМЗ.

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Таганрогская правда

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