На территории Ростовской области задержан оптовый наркокурьер, который в своей машине вез 50 тысяч доз мефедрона

Запрещенное вещество предназначалось для сбыта в в донском регионе и Ставрополье.

Донские оперативники задержали крупного наркокурьера, которые в своем автомобиле перевозил 6 килограммов мефедрона для распространения в южных регионах страны. Подробности рассказали в донской полиции.

Автомобиль Lada Largus 47-летнего жителя Саратова, ранее не имевшего проблем с законом, была остановлена полицейскими в Кагальницком районе Ростовской области неподалёку от Родниковского сельского поселения. На заднем пассажирском сиденье машины правоохранители обнаружили и изъяли рюкзак, в котором находилось несколько свёртков с мефедроном общей массой около шести килограммов, что составляет порядка 50 тысяч доз запрещенного вещества.

«Как установили сотрудники полиции, мужчина, действуя в интересах онлайн-маркета, забрал эту партию синтетического наркотического средства из схрона в Саратове и по заданию куратора должен был отвезти её в Ростовскую область и Ставропольский край для сбыта через тайники-закладки», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время межрегиональный наркокурьер заключен под стражу. В отношении него заведено уголовное дело. Ведется расследование.

Фото: скрин видео МВД России