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В Москве прошел заключительный окружной форум «Есть результат!»

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Его ключевой темой стали вопросы социальной сферы, отраженные в Народной программе.  

#В стране

Как подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, партия достигла видимых результатов в развитии социальной сферы. В первую очередь, речь идет о поддержке семей с детьми, пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий.  

При работе над бюджетом текущего года удалось добиться увеличения финансирования мероприятий Народной программы на 174 миллиарда рублей. А принцип «государство для человека» реализуется по всем направлениям.  

Был расширен ряд адресных мер – пособий и выплат. А в числе ключевых мероприятий — расселение аварийного жилого фонда и социальная газификация. Почти миллион человек переехали в новые дома, а свыше миллиона домовладений подключили к газовым магистралям. Еще один пример – модернизация инфраструктуры образования и здравоохранения. Это более 1700 новых школ и 1600 детских садов, 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий по всей стране.

Также Дмитрий Медведев подчеркнул важность поддержки предпринимательской инициативы и креативных индустрий. Кроме того, партия законодательно закрепила новые формы занятости: самозанятые и те, кто работают удаленно, получили такие же социальные гарантии, как и обычные сотрудники.  

Зампред Правительства Александр Новак отметил, что Правительство рассматривает «Единую Россию» как ключевого партнера в реализации значимых инициатив и задач, поставленных Президентом.  

Сейчас продолжается процесс сбора предложений в Народную программу. По словам секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, уже понятны основные запросы людей. Первое место по числу обращений занимает инфраструктура, второе и третье делят здравоохранение и образование.  

По итогам работы шести тематических круглых столов участники форума обобщили предложения для включения в новую Народную программу.  

На основе материалов сайта «Единой России»

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

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