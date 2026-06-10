Таганроженке отказали в получении детских пособий по формальной причине

Справедливость была восстановлена после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Таганрога провела проверку по жалобе местной жительницы, которая сообщила о нарушении ее социальных прав. Выяснилось, что женщина обращалась с заявлением о назначении ежемесячного пособия по случаю рождения и воспитания детей, но получила отказ по формальным причинам.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд для защиты прав заявительницы. После вмешательства надзорного органа необходимая мера поддержки была назначена, а также произведен перерасчет на сумму более 400 тысяч рублей.

Фото из архива