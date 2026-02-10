Главная » Город

Три новых вида брюхоногих моллюсков появились в Таганрогском заливе из-за роста солености воды

Ученые Южного научного центра РАН зафиксировали появление в Таганрогском заливе новых видов моллюсков, что подтверждает тенденцию к расселению донных беспозвоночных из Азовского и Черного морей. Наибольшее разнообразие видов отмечено в западной части залива.

Как сообщает центр в своем аккаунте во «ВКонтакте», исследования проводились в рамках мониторинга изменений донных сообществ на фоне аридизации климата. В ходе работ были идентифицированы три вида брюхоногих моллюсков: Parthenina interstincta (партенина различимая), Ebala pointeli (эбала) и Retusa variabilis (ретуза изменчивая). Эти организмы имеют характерное строение с головой, туловищным мешком и мускулистой ногой, а их раковина обычно представляет собой спирально завитой конус.

Размеры обнаруженных особей невелики — высота раковины не превышает 4-5 мм. Они обитают при солености воды выше 10-12 граммов на литр, предпочитая плотные грунты, и не образуют массовых скоплений.

По словам специалистов, данные виды исторически обитали в Азовском море с периода повышения его солености выше критических значений в первой половине голоцена. Современное увеличение солености Таганрогского залива создало условия для их продвижения в восточном направлении.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский залив и Азовское море бьют рекорды по солености воды.

