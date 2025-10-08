Главная » Новости Таганрога

Таганрогский залив и Азовское море бьют рекорды по солености воды

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели очередной мониторинг акватории Таганрогского залива и Азовского моря и оценили уровень солености водоемов.

Состоялась уже пятая экспедиция, которая охватила весь азовский бассейн, включая воды Северного Приазовья, граничащие с побережьями ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Отметим, что ВНИРО является единственным учреждением, способным осуществлять такие масштабные исследования в донском регионе.

Прошедшее лето в бассейне Азовского моря отличалось частой сменой атмосферных фронтов и нестабильными погодными условиями. Июнь был преимущественно прохладным, в то время как июль и август характеризовались аномально высокими температурами. Из-за этого материковый сток в Азовское море, формируемый реками Дон и Кубань, с января по август текущего года оказался на 10,2 км³ ниже среднего показателя за период с 1952 по 2024 годы.

Экспедиционные исследования показали рекордные значения солености воды: в Таганрогском заливе она составила почти 12‰, а в самом море — около 16‰.

«Увеличение солености воды в Таганрогском заливе и Азовском море приведет к изменениям в его водной экосистеме. Преобладание морских видов на большей части акватории усилится, что создат благоприятные условия для массового развития желетелых планктонных организмов», — отмечается в исследовании.

Прогноз Азово-Черноморского филиала ВНИРО относительно будущих изменений климата, солености и биологической продуктивности Азовского моря до 2040 года, подготовленный в 2022-2023 годах, полностью подтверждается.

Ранее мы рассказывали, что ученые ищут способы защитить Азовское море от негативного воздействия медуз.

Фото: ВК «Daily Bogudonia»

