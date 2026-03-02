Три колледжа Таганрога включены в пилотный проект по упрощенному поступлению в СПО

Девятиклассники Таганрога смогут поступить в колледжи, сдав два экзамена вместо четырех.

В пилотном проекте по упрощенному поступлению в СПО участвуют Таганрогский механический колледж, Таганрогский авиационный колледж им. В.М. Петлякова и Таганрогский медицинский колледж.

Напомним, Ростовская область включена в число регионов, где апробируется федеральный пилотный проект по расширению доступности среднего профессионального образования. Девятиклассникам достаточно пройти государственную итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам (русский язык и математика) вместо традиционных четырех экзаменов. Дополнительные возможности при поступлении на бюджетные места будут доступны выпускникам девятых классов уже с этого года.

«Для участия в проекте школьникам необходимо до 1 апреля написать заявление на базе своей общеобразовательной организации», — сообщает Минобразования региона.

Для реализации проекта в области определены 21 учреждение СПО, в том числе три — в Таганроге, а также 19 специальностей и профессий.

В Таганрогском механическом колледже участники проекта могут выбрать следующие специальности: сварщик, мастер слесарных работ. В Таганрогском авиационном колледже — технология машиностроения, управление качеством продукции, процессов и услуг. В Таганрогском медицинском колледже — акушерское дело.

Полный список колледжей Ростовской области, участвующих в проекте, можно найти по ссылке.

Открыты «горячие линии» по вопросам проведения ГИА — 8 (863) 269-57-42 и приема в учреждения СПО — 8 (863) 240-49-50