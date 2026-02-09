Пожилая ростовчанка погибла, попав под поезд

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне «Ростов-Товарный — Ростов-Западный».

В донской столице транспортные полицейские выясняют обстоятельства смертельного инцидента на железной дороге.

Сообщение в дежурную часть Ростовского линейного управления МВД России на транспорте о том, что пассажирским поездом была смертельно травмирована женщина, поступило днем 6 февраля. Трагедия случилась на железнодорожном перегоне «Ростов-Товарный — Ростов-Западный». На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

Погибшей оказалась 64-летняя жительница города Ростова-на-Дону. По предварительным данным, причиной ее гибели стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В пресс-службе УТ МВД России по СКФО напомнили о том, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Движущийся поезд за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Поэтому при приближении к железной дороге нужно быть предельно собранным и внимательным. Необходимо снять наушники и прекратить пользоваться телефонами и гаджетами.

Фото УТ МВД России по СКФО (из архива)