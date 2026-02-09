Главная » Новости Ростовской области

Пожилая ростовчанка погибла, попав под поезд

На чтение 1 мин Просмотров 55 Опубликовано

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне «Ростов-Товарный — Ростов-Западный».

Новости Ростовской области

В донской столице транспортные полицейские выясняют обстоятельства смертельного инцидента на железной дороге.

Сообщение в дежурную часть Ростовского линейного управления МВД России на транспорте о том, что пассажирским поездом была смертельно травмирована женщина, поступило днем 6 февраля. Трагедия случилась на железнодорожном перегоне «Ростов-Товарный — Ростов-Западный». На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

Погибшей оказалась 64-летняя жительница города Ростова-на-Дону. По предварительным данным, причиной ее гибели стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.  

В пресс-службе УТ МВД России по СКФО напомнили о том, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Движущийся поезд за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Поэтому при приближении к железной дороге нужно быть предельно собранным и внимательным. Необходимо снять наушники и прекратить пользоваться телефонами и гаджетами.

Фото УТ МВД России по СКФО (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область транспортная полиция
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru