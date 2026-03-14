Токсичные сине-зелёные водоросли из Таганрогского залива атакуют Азовское море

Цианобактерии из Таганрогского залива распространились в открытую часть Азовского моря.

Учёные Южного научного центра РАН зафиксировали расширение ареала потенциально токсичных сине-зелёных водорослей из Таганрогского залива в Азовское море. Это явление представляет серьёзную угрозу для экосистемы и рыбного хозяйства региона, сообщает издание donnews.

Специалисты установили, что цианобактерии, массово цветущие в заливе, теперь выносятся течениями в открытую часть моря. Массовое развитие микроводорослей, прежде всего сине-зелёных, связано с повышением температуры воды, сокращением пресноводного стока и поступлением в море биогенных элементов — азота и фосфора.

«Летом их биомасса может достигать 70%, а в отдельные периоды — 90% от общей массы фитопланктона в Таганрогском заливе», — приводит источник данные ЮНЦ РАН.

Наиболее распространены виды Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa и Anabaena spp., способные выделять опасные токсины. Их цветение не только наносит прямой ущерб рыбному хозяйству, но и приводит к заморам — массовой гибели рыбы из-за дефицита кислорода в воде.

Применение новой математической модели позволило исследователям сделать вывод, что ареал этих цианобактерий оказался значительно шире, чем у других видов планктона: они уже заселили весь Таганрогский залив и активно распространяются дальше.

Фото «Таганрогской правды» из архива

