Главная » Новости Таганрога

Токсичные сине-зелёные водоросли из Таганрогского залива атакуют Азовское море

На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Цианобактерии из Таганрогского залива распространились в открытую часть Азовского моря.

Учёные Южного научного центра РАН зафиксировали расширение ареала потенциально токсичных сине-зелёных водорослей из Таганрогского залива в Азовское море. Это явление представляет серьёзную угрозу для экосистемы и рыбного хозяйства региона, сообщает издание donnews.

Специалисты установили, что цианобактерии, массово цветущие в заливе, теперь выносятся течениями в открытую часть моря. Массовое развитие микроводорослей, прежде всего сине-зелёных, связано с повышением температуры воды, сокращением пресноводного стока и поступлением в море биогенных элементов — азота и фосфора.

«Летом их биомасса может достигать 70%, а в отдельные периоды — 90% от общей массы фитопланктона в Таганрогском заливе», — приводит источник данные ЮНЦ РАН.

Наиболее распространены виды Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa и Anabaena spp., способные выделять опасные токсины. Их цветение не только наносит прямой ущерб рыбному хозяйству, но и приводит к заморам — массовой гибели рыбы из-за дефицита кислорода в воде.

Применение новой математической модели позволило исследователям сделать вывод, что ареал этих цианобактерий оказался значительно шире, чем у других видов планктона: они уже заселили весь Таганрогский залив и активно распространяются дальше.

Фото «Таганрогской правды» из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Азовское море донские ученые Таганрогский залив экология
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru