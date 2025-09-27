Теплоснабжающая организация Таганрога попала в число должников за электроэнергию

Перед началом отопительного сезона долги теплоснабжающих организаций донского региона превысили 74 млн рублей, сообщает пресс-служба «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону».

«Долг перед поставщиком имеет каждая пятая организация в регионе», — пишет источник.

И уточняет, что 65% от общей задолженности сформированы компаниями МП «Коммунальные котельные и тепловые сети» (Новошахтинск), МУП «Городское хозяйство» (Таганрог) и УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения, которая обеспечивает теплом жителей Азовского района. Совокупный долг этих предприятий составляет 48 миллионов рублей.

В ТНС-Энерго отметили, что уже ограничена поставка ресурсов компаниям ООО «Жилищник», ООО «Распределённая генерация — Шахты» и МУП «Теплотехник Неклиновского района».Также подачу электроэнергии могут ограничить и другим неплательщикам с общим долгом 49 миллионов рублей. Энергокомпания призывает руководителей теплоснабжающих организаций оперативно погасить задолженность.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге 29 сентября на три дня ограничат водоснабжение из-за ремонта на Донводе.

Фото donland.ru