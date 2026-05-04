ТАГМЕТ исключил попадание ливневых вод с территории предприятия в Таганрогский залив

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), филиал Трубной Металлургической Компании (ТМК), ввел в эксплуатацию сеть сооружений водоотвода для защиты водоохранной зоны Таганрогского залива (Азовское море) от воздействия производства. Это позволило наладить процесс пополнения замкнутого водного цикла производственной системы предприятия за счет очищенных ливневых вод и исключить их попадание в водоохранную зону.

Проект строительства ливневой канализации реализован в два этапа на участках завода, которые находятся вблизи Таганрогского залива. В первую очередь была проложена сеть водоотведения на участке переработки шлака копрового цеха (УПШ) и территории склада готовой продукции. Затем на УПШ построили твердое водонепроницаемое покрытие общей площадью 13 тыс. квадратных метров. В результате предприятие полностью исключило возможность попадания в почву ливневых сточных вод с побочными продуктами производства, обеспечив защиту водного объекта от заиления и истощения.

Сеть водоотвода протяженностью более одного километра является самотечной и включена в систему оборотного водоснабжения предприятия. Собранная вода поступает в общую сеть ливневой канализации завода и проходит очистку на заводской станции «Береговая», после чего возвращается в производственный цикл предприятия для повторного использования.

«ТАГМЕТ расположен в прибрежной зоне Таганрогского залива, поэтому мы понимаем свою ответственность за состояние окружающей среды. Более десяти лет назад мы полностью исключили сброс промышленных стоков в водоемы и городскую канализацию, а также минимизировали потребление морской воды. Введение новой системы водоотвода направлено на дальнейшую защиту природных ресурсов региона присутствия и помогает реализовать долгосрочные цели развития ТМК», — сказал управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.

Ранее ТАГМЕТ стал лауреатом экологической премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025» в номинации «Сохранение биоразнообразия». Эксперты высоко оценили систему менеджмента водных ресурсов предприятия и сохранения биоразнообразия Азово- Черноморского бассейна, в которую включены комплексы водооборотных систем, насосных станций для производственных агрегатов, комбинированные рыбозащитные устройства на водозаборе и многочисленные природоохранные инициативы предприятия.

