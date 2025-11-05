Главная » Новости Таганрога

Таганроженка потеряла полмиллиона рублей во время поисков подработки на удаленке

Жительница Таганрога лишилась более полумиллиона рублей, поверив обещаниям быстрого заработка на инвестициях. 23-летняя девушка обратилась в отдел полиции с заявлением о мошенничестве, сообщает городское УМВД.

Как установили правоохранители, потерпевшая поместила анкету о поиске удаленной подработки на интернет-ресурсах. Через неделю с ней связались неизвестные, представившиеся финансовыми менеджерами, через социальный мессенджер. Они предложили инвестиции в драгоценные металлы, убедив, что для получения прибыли достаточно просто вкладывать деньги.

Девушка заинтересовалась предложением и, не вникая в детали, по указанию «куратора» установила на телефон приложение с функцией демонстрации экрана. В течение двух недель она переводила средства на указанные счета, используя как личные сбережения, так и кредитные деньги. Осознание обмана пришло, когда мошенники перестали выходить на связь.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по о мошенничестве, ведется расследование.

Ранее мы рассказали, что задержан 16-летний курьер мошенников, забравший деньги у пенсионера из Таганрога.

