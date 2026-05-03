Таганрожец, смертельно ранивший знакомого ножом во время ссоры, задержан в Белокалитвинском районе

38-летний житель Таганрога, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти потерпевшего, был задержан полицией в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом рассказали в региональном следкоме.

Ранее в ходе конфликта фигурант нанес своему 37-летнему знакомому в ходе ссоры удар ножом, после чего пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Следователями и криминалистами регионального управления выполнен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия и находился в розыске с 29 апреля.

В результате оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение подозреваемого в Белокалитвинском районе, где он и был задержан. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, в том числе проверка показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: скрин видео Ростовского следкома