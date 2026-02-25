Таганрожцы стали победителями областных соревнований по робототехнике и поедут на финал в Челябинск

В Таганроге в «Точке кипения» ИТА ЮФУ прошли два больших областных отборочных чемпионата по робототехнике. Их организовал и провел таганрогский Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Умный кубик» совместно с Институтом компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (ИКТИБ ЮФУ).

В чемпионате в направлении STEAM-соревнований «ЛИГА» участники соревновались в создании и защите роботизированных проектов. «ЛИГА» проходит в Таганроге уже шестой раз, давая возможность ребятам отобраться на финал одних из самых красивых и зрелищных соревнований по робототехнике в России.

Профориентационные соревнования «Инженерные кадры России» (ИКаР) возродились в Ростовской области после долгого перерыва, став средой для ранней профориентации для школьников в возрасте от 8 до 18 лет.

Расскажем подробнее про оба соревновательных направления. Тема соревнований «Лига» в этом году – «Безопасный маршрут». Школьники знакомились с различными проблемами в области дорожного движения и предлагали различные способы сделать движение пешеходов и автомобилистов безопаснее. Ребята предложили много интересных идей. Например, команда «Лего исследователи» предложила создать робота-регулировщика, которого в своем проекте ребята расположили на перекрестке возле музея «Лавка Чеховых». Работая круглосуточно и без выходных, такой робот мог бы снизить нагрузку на оживлённом перекрестке и уменьшить аварийность. Проблему контроля автомобильного трафика решала и команда «Технодрузья». Команда «Архитекторы дорог» в своей работе реализовала макет надземного автоматизированного перехода, который помогал бы людям с ограниченными возможностями без спешки преодолевать дорогу в самых оживленных ее участках. Еще две команды «Дружный микс» и «Техномаршрут» подумали о людях, которые ждут транспорта на остановках. В их проектах остановки защищают людей и от непогоды, и от автомобилей. Одно из ноу-хау – защищенные шлюзы для выхода и входа в автобусы. Они открываются, когда транспорт подъехал и остановился возле остановки.

В рамках соревнований «ИКаР» участники посещали различные производства, знакомились с их спецификой и предлагали различные улучшения производственного процесса. А старшие школьники еще и моделировали производство с этими улучшениями. В младшей категории «Икар-Старт» команды из Таганрога посетили швейную фабрику «Алиса», изучили технологические процессы в ее работе и предложили их оптимизировать. Победителям соревнований стала команда «Технотрио» (Иван Голец, Федор Денисов и Артем Горин), которые в своем проекте реализовали идею устройства для роботизированной разметки ленты.

В средней категории «Икар-Дебют» (10-14 лет) победила команда «Лего инженеры» (Артем Аверкин, Тимур Бабаев, Кирилл Комаров и Константин Чернега). В своей работе ребята реализовали автоматизированную линию по доставке заготовок с производства на склад, а именно: два вида конвейеров, роботизированную тележку и даже мостовой кран. В старшей категории «ИКаР-Классик» (14-18 лет) победила команда «Андор» (Артем Агеев, Дмитрий Безроднев, Ян Гринюк, Захар Забара, Дмитрий Соболевский, Михаил Руденко). Участники посетили производство ООО «Климат-Снаб», изучили тонкости процесса консолей для кондиционеров и предложили ряд улучшений этого процесса. В процессе работы была создана невероятных размеров модель производства, включающая в себя процессы раскройки, гибки, сварки, очистки и покраски металла.

По итогам соревнований все первые места получили команды из Таганрога. И они как победители областного отбора будут представлять Ростовскую область на финале соревнований «ИКаР» в Челябинске.

Фото предоставлены ЦМИТ «Умный кубик»