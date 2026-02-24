Главная » Новости Таганрога

В Таганроге прошел фестиваль по чир-спорту

Мероприятие собрало более 70 участниц.

В Таганроге состоялось первенство города и спортивный фестиваль по чир-спорту. В нем принимали участие 77 спортсменок спортивной школы №1, команда «Крылья», говорится в сообщении на сайте спортшколы.

В первенстве Таганрога в джаз-двойках в категории юниорки победили Вероника Кравцова и Алена Святошенко. В категории 12-14 лет на первом месте Серафима Кочнева и Диана Толстоус. В категории 8-11 лет в джаз-двойках на первом месте Виктория Балкона и Лидия Сумская.

Все спортсменки тренируются в команде «Крылья». В спортивном фестивале ученицы спортшколы также заняли первые места в категории 5-6 лет, 8-11 лет и 15-18 лет. Тренируют победительниц О. Победнова и Н. Арцыбашева.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

