Таганрожцы празднуют Вознесение Господне и встречают Николу Летнего

Сегодня, 21 мая, во всех храмах Таганрога состоялись праздничные богослужения: православные отмечают Вознесение Господне.

На 40-й день после Пасхи Воскресший Христос вознесся на небеса. В память об этом Церковь ежегодно в шестой четверг после Светлого Христова Воскресения празднует Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. В Никольском храме после Божественной литургии в своей проповеди отец настоятель иеромонах Маврикий (Звягинцев) напомнил прихожанам, что первые христиане с нетерпением ждали Второе Пришествие Христа, после которого все Его последователи – как живые, так и уже умершие, — обретут новые тела, подобные Его воскресшему телу, неподверженные страданиям, болезням, тлению и смерти. Отец Маврикий также призвал всех уповать на Христа, с радостным трепетом ждать Его Второе Пришествие.

Перед Своим Вознесением Христос обещал Своим ученикам, что к ним явится Утешитель, Дух истины. Обетование исполнилось на десятый день после Вознесения Господня — в День Пятидесятницы. В этот день на апостолов сошел Святой Дух, что стало началом их проповеднической деятельности и распространения христианства. Праздник Святой Троицы (Пятидесятницу) православные отметят воскресным утром 31 мая.

А завтра, 22 мая, — престольный праздник в Никольском храме – перенесение мощей Николая Чудотворца. Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца — историческое событие, произошедшее в 1087 году: мощи этого великого и почитаемого всеми христианами (как православными, так и католиками) святого были перемещены из города Миры Ликийские (современный Демре, Турция) в итальянский город Бари. В православной традиции этот день отмечается 22 мая по новому стилю и называется Николой Вешним или Николой Летним.

Антон Сахновский, фото автора