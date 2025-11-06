В донском парке «Малинки» спасли белого аиста, которого подстрелили охотники

Аист из Красной книги получил надежду на жизнь благодаря команде Южного парка птиц «Малинки».

Белый аист, занесённый в Красную книгу, приехал в «Малинки» из Калуги. Раненую птицу нашли неравнодушные жители на трассе в Калужской области и передали в центр реабилитации диких животных «Феникс».

«Ослабленных, но здоровых птиц мы оставляем у себя, а затем выпускаем на волю. В зоопарки отправляем тех, кто нуждается в постоянной помощи и не сможет вернуться в дикую природу», — приводит парк птиц «Малинки» слова Вероники Матюшиной, директора «Феникса».

Уже в «Малинках» ветеринарные орнитологи провели операцию: у аиста был открытый перелом запястья, на рентгене обнаружена свинцовая дробь — птицу подстрелили. Чтобы остановить распространение инфекции, запястье пришлось ампутировать.

Операция прошла успешно: аист получает необходимую терапию, лечение и остаётся под пристальным наблюдением специалистов. Состояние птицы постепенно стабилизируется.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы эта прекрасная птица смогла счастливо жить с другими нашими аистами», — прокомментировала Элеонора Моргунова, директор по развитию парка «Малинки».

И поблагодарила всех, кто не остаётся равнодушным — людей, нашедших, перевозивших и лечивших птицу.

Фото: страница ВК Южного парка птиц «Малинки»