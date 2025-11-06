Главная » Новости Ростовской области

В донском парке «Малинки» спасли белого аиста, которого подстрелили охотники

На чтение 2 мин Просмотров 24 Опубликовано

Аист из Красной книги получил надежду на жизнь благодаря команде Южного парка птиц «Малинки».

Новости Ростовской области

Белый аист, занесённый в Красную книгу, приехал в «Малинки» из Калуги. Раненую птицу нашли неравнодушные жители на трассе в Калужской области и передали в центр реабилитации диких животных «Феникс».

«Ослабленных, но здоровых птиц мы оставляем у себя, а затем выпускаем на волю. В зоопарки отправляем тех, кто нуждается в постоянной помощи и не сможет вернуться в дикую природу», — приводит парк птиц «Малинки» слова Вероники Матюшиной, директора «Феникса».

Уже в «Малинках» ветеринарные орнитологи провели операцию: у аиста был открытый перелом запястья, на рентгене обнаружена свинцовая дробь — птицу подстрелили. Чтобы остановить распространение инфекции, запястье пришлось ампутировать.

Операция прошла успешно: аист получает необходимую терапию, лечение и остаётся под пристальным наблюдением специалистов. Состояние птицы постепенно стабилизируется.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы эта прекрасная птица смогла счастливо жить с другими нашими аистами», — прокомментировала Элеонора Моргунова, директор по развитию парка «Малинки».

И поблагодарила всех, кто не остаётся равнодушным — людей, нашедших, перевозивших и лечивших птицу.

Ранее мы рассказывали, что спасенный в Таганроге краснокнижный аист радует посетителей парка птиц «Малинки».

Фото: страница ВК Южного парка птиц «Малинки»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

парк Малинки птицы Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru