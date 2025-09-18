Главная » Культура

Таганрожцев приглашают на пешеходную экскурсию «Прогулки с Айвазовским»

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Таганрогский художественный музей продолжает цикл пешеходных экскурсий по историческому центру города.

Культура

19 сентября в 10.00 состоится экскурсия «Прогулки с Айвазовским» вместо «Таганрог художественный».

Когда речь идёт о жизни и творчестве Ивана Айвазовского, возникает множество вопросов. Например, о том, посещал ли художник Таганрог, был ли связан с его жителями, писал ли Азовское море на своих полотнах?

«Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся пребывания в Таганроге знаменитого художника, вы узнаете на пешеходной экскурсии «Прогулка с Айвазовским», — рассказали в ТХМ.

Сбор группы — у входа в здание музея по адресу: ул. Александровская, 56. Телефон для справок: +7-918-536-40-78.  

Отметим, что следующие пешеходные экскурсии состоятся 23 сентября — «По следу Черного кота»; 26 сентября — «Осенняя прогулка в стиле джаз» и 30 сентября — «На солнечных часах — счастливые минуты».

Фото ТХМ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

пешеходные экскурсии Таганрог Таганрогский художественный музей ТХМ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru