Таганрожцев приглашают на пешеходную экскурсию «Прогулки с Айвазовским»

Таганрогский художественный музей продолжает цикл пешеходных экскурсий по историческому центру города.

19 сентября в 10.00 состоится экскурсия «Прогулки с Айвазовским» вместо «Таганрог художественный».

Когда речь идёт о жизни и творчестве Ивана Айвазовского, возникает множество вопросов. Например, о том, посещал ли художник Таганрог, был ли связан с его жителями, писал ли Азовское море на своих полотнах?

«Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся пребывания в Таганроге знаменитого художника, вы узнаете на пешеходной экскурсии «Прогулка с Айвазовским», — рассказали в ТХМ.

Сбор группы — у входа в здание музея по адресу: ул. Александровская, 56. Телефон для справок: +7-918-536-40-78.

Отметим, что следующие пешеходные экскурсии состоятся 23 сентября — «По следу Черного кота»; 26 сентября — «Осенняя прогулка в стиле джаз» и 30 сентября — «На солнечных часах — счастливые минуты».

Фото ТХМ