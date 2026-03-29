Главная » #Безопасность

Таганрожцев предупреждают о фейковых уведомлениях ЖКХ для кражи доступа к личным аккаунтам

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщает о новой волне мошеннических рассылок, маскирующихся под официальные уведомления от коммунальных служб. Это может привести к потере доступа к личным кабинетам и финансовым потерям.

Сообщения, например, такого содержания: «В единой базе учета зафиксированы расхождения по вашему адресу. Рекомендуем сверить актуальный баланс по услугам, чтобы не допустить ограничений», содержат ссылку на фишинговый сайт. После перехода пользователя перенаправляют в чат с ботом, где просят указать номер телефона и код из смс. Передав эти данные, владелец аккаунта фактически передает злоумышленникам ключи от своего личного аккаунта на портале госуслуг или в банковском приложении.

Специалисты напоминают, что легитимные уведомления от управляющих компаний и расчетных центров рассылаются исключительно через официальные каналы связи, к которым пользователь дал согласие. Для проверки любой подозрительной информации следует обращаться напрямую в организацию, используя контакты с ее официального сайта, а не переходить по ссылкам из сообщений.

Ранее мы рассказали, что в соцсетях распространяются сообщения о том, что в России с 1 апреля вводится уголовная ответственность за использование VPN-сервисов.

Фото КБК МВД России

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность ЖКХ мошенники новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru