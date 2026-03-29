Таганрожцев предупреждают о фейковых уведомлениях ЖКХ для кражи доступа к личным аккаунтам

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщает о новой волне мошеннических рассылок, маскирующихся под официальные уведомления от коммунальных служб. Это может привести к потере доступа к личным кабинетам и финансовым потерям.

Сообщения, например, такого содержания: «В единой базе учета зафиксированы расхождения по вашему адресу. Рекомендуем сверить актуальный баланс по услугам, чтобы не допустить ограничений», содержат ссылку на фишинговый сайт. После перехода пользователя перенаправляют в чат с ботом, где просят указать номер телефона и код из смс. Передав эти данные, владелец аккаунта фактически передает злоумышленникам ключи от своего личного аккаунта на портале госуслуг или в банковском приложении.

Специалисты напоминают, что легитимные уведомления от управляющих компаний и расчетных центров рассылаются исключительно через официальные каналы связи, к которым пользователь дал согласие. Для проверки любой подозрительной информации следует обращаться напрямую в организацию, используя контакты с ее официального сайта, а не переходить по ссылкам из сообщений.

Фото КБК МВД России