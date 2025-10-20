В Ростовской области более 50 кг колбасы изготовили из неизвестного сырья

На одном из донских мясоперерабатывающих предприятий обнаружено более 50 кг колбасных изделий, состав сырья которых не был указан производителем.

«Такая продукция считается потенциально опасной для потребителей», — отмечают в управлении Россельхознадзора по Ростовской области.

Нарушения были зафиксированы в ходе мониторинга системы ФГИС «ВетИС». Анализ данных компонента «Меркурий» показал, что уполномоченное лицо компании-производителя внесло запись в журнал о поступлении колбасных изделий весом 51 кг. При этом информация о документах, подтверждающих их происхождение, предоставлена не была, что нарушило систему прослеживаемости подконтрольной продукции.

В связи с выявленными нарушениями управление Россельхознадзора вынесло юридическому лицу предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований.

«Записи в журнале на продукцию были аннулированы», — уточняется в сообщении.

Производителя потенциально опасной колбасы в ведомстве не назвали.

Ранее мы рассказывали, что предприниматель из Таганрога незаконно продлил срок годности рыбной продукции.

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik