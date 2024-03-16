Мелодичная музыка композитора и педагога Дмитрия Григорьева буквально с первых аккордов расположила к себе слушателей. В начале весны его гитара прозвучала в конференц-зале гостиницы «Бристоль».

Жанр, в котором Дмитрий работает, он называет «музыкальным афоризмом».

Пишу небольшие и несложные гитарные произведения, люблю их играть. Я выступаю в разных местах: в залах, кафе, библиотеках, и даже приходилось играть в московском метрополитене. Три года участвовал в проекте «Музыка в метро». Часто провожу лето в Краснодаре (это мой родной город), и, когда жара спадает, играю в парке, в небольшом тенистом сквере с памятником Екатерине Великой. Подключаю к гитаре «комбик» (усилитель, примечание автора) и играю свою музыку, — рассказал Дмитрий, назвав уютным и наш город, в котором он прогулялся перед концертом.

Дмитрий Григорьев предложил слушателям провести вечер в форме творческой встречи, задавая ему вопросы между произведениями, а сам он встраивал в концерт маленькие истории. И композиции Дмитрия назывались просто и мило: «Прогулка», «Охота на солнечных зайчиков», «Танец при свечах», «Ветер»…

Композитор показывал этюды, предназначенные учить «ровно играть бас» и многое другое. Пальцы его двигались по грифу так, что казалось: музицировать на гитаре легче легкого. Дмитрий Григорьев рисовал соло и аккордами то «прекрасный летний вечер в Краснодаре, где нарядные люди проходят мимо парами», то старенькую автомашину, что некогда везла композитора с друзьями в горы, и слушатели с удовольствием представляли его сюжеты.

Вчера я побывал в Орле, с концертом в музыкальной школе, а поза-позавчера – в музыкальной школе Брянска, там собралось более ста человек, — заметил Дмитрий Григорьев, пояснив, что помимо обычных встреч с публикой он с удовольствием играет для юных музыкантов и их преподавателей, и пообещал «навести мосты» с таганрогскими музыкальными школами.

Ноты его произведений расходятся по разным городам и странам.

Мне пишут с дальнего Востока, Сибири, Украины, Белоруссии, где я не бывал. Недавно набрал в Интернете «Дмитрий Григорьев» латиницей, и обнаружил китайцев, японцев, французов, которые играют мои композиции. Любому исполнению рад, сейчас информация доступна, все есть в Интернете. Потому, когда из огромного разнообразия кто-то выбирает мое, это замечательно, — заметил музыкант.

Дмитрий спросил (он успел увидеть наш яхт-клуб), приходилось ли путешествовать слушателям по морю на парусных судах. И тут же рассказал о небольшом своем плаванье по Волге с его другом, гитаристом «Тимофеичем» на маленькой яхте.

Когда мы только отплыли, я получил «дубиной» с названьем «гик» (перекладина для натяжения нижнего паруса и поворота его на необходимый угол, примечание автора) по голове. Я понял — мачта вертикальная и безопасная, а вот гик постоянно перекидывается с борта на борт, и увернуться от него — особое искусство. Наблюдал за ним не переставая, но стоило моргнуть, как я снова пропускал момент поворота. Тимофеич успокоил, пояснив, что от ударов гика он сам стал только умнее. А когда путешествие закончилось, мне рассказали, что яхта побывала в очень живописных местах, — пояснил хозяин вечера, и сыграл музыку-впечатление от этой речной прогулки, добавив, что творческим натурам свойственно постоянно приукрашивать действительность.

А недавно музыкант побывал в Ярославле на детско-юношеском фестивале авторской песни «Четыре четверти».

Те, кто считает, что авторская песня умирает, или у нее — плохие времена, они просто не бывали на таком фестивале! Возраст конкурсантов — до 23 лет, но там встречаются очень сильные авторы. Да и те, кто входит в состав жюри и проводит «мастерские», такие замечательные люди, что, когда меня туда приглашают, я обязательно еду! – делится композитор.

Свой путь в музыку Дмитрий начал еще в 10 классе, будучи фанатом Высоцкого, он пытался сыграть его песни, а потом увлекся гитарой, освоил нотную грамоту.

Высоцкий — пел молодым и ушел молодым, и он, скорее для молодых. А для меня в последнее время бард № 1 это – Булат Окуджава.

Он сыграл и спел, приглашая зал подпевать, несколько песен Булата, которому в мае этого года исполняется сто лет. Свое посвящение Булату Шалвовичу спела для гостей вечера и таганрогский замечательный автор Марина Вайсберг.

Отвечая на вопросы из зала о своих работах и о том, просто ли писать музыку, Дмитрий Григорьев пояснил – его пьесы считаются легкими, для начинающих, а в системе образованиях на конкурсах и экзаменах требуется сложность, поэтому в музыкальных школах эти композиции и этюды «быстро перерастают».

И всё равно, начинающих и любителей — много, а у меня есть нотные сборники и диск, функционирует сайт, где доступны ноты, аудио и ссылки на ролики в YouTube, где я подробно разбираю этюды и произведения, — отметил композитор. — А каждая новая музыка рождается маленькими кусочками. Это то, что «само пришло». Дальше, чтобы развивать тему, надо придумывать. Мне не хочется. Поэтому и пьесы получаются – маленькие. Придуманного много, а когда «само пришло, это и есть — настоящее.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора