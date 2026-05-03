Таганрожцам — владельцам маломерных судов предстоит замена удостоверений на управление ими

Глава МЧС России Александр Куренков утвердил новый порядок аттестации граждан на право управления маломерными судами. Документ прошел регистрацию в Министерстве юстиции, сообщили в региональном главке ведомства.

Речь идет о моторных, парусных, парусно-моторных судах, судах на воздушной подушке и особой конструкции, а также гидроциклах. Теперь заменить удостоверение можно в любом подразделении ГИМС МЧС России, независимо от места регистрации или проживания заявителя.

По заявлению владельца сотрудники ГИМС могут актуализировать документы, выданные до марта 2022 года — именно тогда удостоверения перевели в электронный формат. При желании можно по-прежнему получить и бумажную версию. Если срок действия удостоверения истек не более года назад, для его замены сдавать экзамены не потребуется — раньше такой возможности не было. Если права просрочены более чем на год, их придется восстанавливать с пересдачей теоретического экзамена.

Для участников специальной военной операции сделано исключение: они могут заменить удостоверение без экзаменов в любое время, без годового ограничения. Полный перечень экзаменационных вопросов и ответов опубликован на официальном сайте МЧС России.

