Таганрожцам — владельцам маломерных судов предстоит замена удостоверений на управление ими

Соответствующий порядок утвержден главой МЧС.

Глава МЧС России Александр Куренков утвердил новый порядок аттестации граждан на право управления маломерными судами. Документ прошел регистрацию в Министерстве юстиции, сообщили в региональном главке ведомства.

Речь идет о моторных, парусных, парусно-моторных судах, судах на воздушной подушке и особой конструкции, а также гидроциклах. Теперь заменить удостоверение можно в любом подразделении ГИМС МЧС России, независимо от места регистрации или проживания заявителя.

По заявлению владельца сотрудники ГИМС могут актуализировать документы, выданные до марта 2022 года — именно тогда удостоверения перевели в электронный формат. При желании можно по-прежнему получить и бумажную версию. Если срок действия удостоверения истек не более года назад, для его замены сдавать экзамены не потребуется — раньше такой возможности не было. Если права просрочены более чем на год, их придется восстанавливать с пересдачей теоретического экзамена.

Для участников специальной военной операции сделано исключение: они могут заменить удостоверение без экзаменов в любое время, без годового ограничения. Полный перечень экзаменационных вопросов и ответов опубликован на официальном сайте МЧС России.

