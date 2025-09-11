16 сентября в Таганроге откроется театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова»

На сцене драматического театра им. А.П. Чехова зрителям представят шесть фестивальных спектаклей театральных коллективов из Минусинска, Геленджика, Севастополя, Москвы и Таганрога.

Фестиваль «На родине А.П. Чехова» начал свою историю в 1980 году и за это время собрал лучшие театральные коллективы из России и других стран.

«В январе мы отметили 165-летие со дня рождения Антона Павловича, и фестиваль станет ярким событием в череде мероприятий, посвященных этому юбилею», — приводит donland.ru слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Зрителям предстоит увидеть интересные спектакли, яркие режиссерские и актерские работы, а также разнообразные образцы театрального искусства.

16 сентября фестиваль откроется выступлением Минусинского драматического театра, который преодолеет почти пять тысяч километров, чтобы представить спектакль «Колыбельная для Софьи». 17 сентября театралы смогут насладиться постановкой «60 минут Чехова» от артистов «Театра Старого Парка» из Геленджика.

Севастополь представит два спектакля: 19 сентября драматический театр Черноморского флота РФ имени Б. Лавренева покажет кабаре-сюиту «Под холщовыми небесами», а днем ранее Севастопольский ТЮЗ представит «Каштанку». 20 сентября на сцене выступит театр «Школа драматического искусства» из Москвы с постановкой по повести А.П. Чехова «Моя жизнь».

Завершится фестиваль чеховским «Дядей Ваней» в исполнении таганрогской труппы.

Отметим, что на спектакли «Под холщовыми небесами» и «Моя жизнь» билеты уже полностью распроданы. На остальные еще остались свободные места.

Ранее мы рассказывали, что во время масштабной реконструкции таганрогского театра им. А.П. Чехова его коллектив будет активно гастролировать.

Фото: donland.ru