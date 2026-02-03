Таганрогский тренер Анатолий Галян стал лучшим тренером футбольного сезона-2025

Таганрогский тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва № 13 и муниципальной спортивной школы № 3 Анатолий Галян, который по совместительству является тренером футбольной команды РГЭУ (РИНХ), был удостоен почетного звания «Лучший тренер футбольного сезона 2025 года». Такое решение было принято на итоговом заседании исполкома Ростовской региональной общественной организации «Федерация футбола».

В свое время Анатолий Галян приехал из Кабардино-Балкарии в наш город, поступил в Таганрогский политехнический колледж, где получил свой первый диплом тренера. Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) Анатолий окончил дважды: сначала – бакалавриат по программе «Физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка)», позднее – магистратуру факультета психологии и социальной педагогики. Его четвертым дипломом стала тренерская лицензия «С-УЕФА».

Анатолий Галян – тренер, что называется, от Бога. Мальцы, которых он стал тренировать еще пятилетними, теперь, по прошествии 5-7 лет, побеждают не только на областных, но и на всероссийских турнирах. Но отмечен он был прежде всего за успехи тренируемой им студенческой команды. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) в минувшем году, в конце осени, стал серебряным призером группы «Б» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) и завоевал путевку в группу «А» на следующий сезон.

Сборная по футболу РГЭУ (РИНХ) тренируется в Таганроге, на стадионе «Торпедо», и объясняется это просто: команда примерно на 90% состоит из студентов Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

На сегодня возраст подопечных Анатолия Галяна – от 10 до 26 лет. Впрочем, исключение составляет его сынишка, которому в марте исполнится 3 года: он уже потихоньку гоняет с мячом по дому.

Владимир Прозоровский

Фото предоставлены ТИ имени А.П. Чехова