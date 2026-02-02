Таганрогские кёрлингистки привезли из «Сириуса» «серебро»

Также одна из наших спортсменок удостоена приза за лучший постановочный бросок.

Команда таганрогских девушек заняла II место открытого первенства Краснодарского края по кёрлингу среди юниорок до 22 лет, проходившего с 26 по 30 января на базе ледовой арены Федеральной территории «Сириус», что в пригороде Сочи.

По результатам соревнований защищавшая честь Ростовской области команда города Таганрога (Екатерина Мигунова, Вероника Эль Хелу, Лейла Талыбзаде и Ангелина Насонова (скип), тренер Сергей Евгеньевич Евтухов) поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Первое и третье места — у команд Краснодарского края. Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, медалями и кубками федерации кёрлинга Краснодарского края.

Также памятным призом за лучший постановочный бросок с вращением «против часовой стрелки» была награждена спортсменка команды Таганрога Вероника Эль Хелу.

Фото с официальной страницы в «ВКонтакте» Федерации кёрлинга Ростовской области.