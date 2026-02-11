«Таганрогский трамвай» объяснил алгоритм списания средств за проезд при оплате картой

На своих информационных ресурсах команда «Таганрогского трамвая» рассказала, что происходит, когда пассажир платит за проезд банковской картой.

«Сам алгоритм очень простой. Вы прикладываете карту к валидатору. Поездка фиксируется, и вы сразу можете ехать. Деньги в этот момент не списываются: система работает в режиме постоплаты. Данные о поездке уходят в платёжную систему и ваш банк. Банк позже списывает стоимость проезда — это может занять от 10 минут до нескольких дней, зависит от банка», — объясняет «Таганрогский трамвай».

Важно! Если в банковском приложении пассажир видит «списание», это не всегда означает окончательное списание оплаты за поездку. Часто — это лишь заморозка средств до подтверждения операции.

Если банк не смог списать деньги, карта автоматически попадает в стоп-лист. Основные причины: на ней недостаточно средств, есть ограничения по карте, временный сбой у банка, пассажир с неоплаченной поездкой пробует применить карту без погашения задолженности за предыдущий проезд.

«В этом случае поездка остаётся неоплаченной, и при следующей попытке оплаты валидатор покажет отказ. Как только вы пополните счёт, задолженность будет погашена. Стоп-лист обновится, и картой снова можно будет платить в наших трамваях», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «Таганрогского трамвая»