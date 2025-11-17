Таганрогский спортсмен взял серебро на первенстве мира по прыжкам на батуте

Таганрожец Атрем Чертилин стал серебряным призером первенства мира по прыжкам на батуте, который прошел в Испании.

Четыре батутиста Таганрога по итогам сезона отобрались на первенство мира. Но только двое из них – Артём Чертилин и Данил Холодов смогли получить визы и прибыли в Испанию в статусе нейтральных атлетов.

Во время состязаний 964 спортсмена из 48 стран мира разыгрывали комплекты наград мирового первенства. Артем Чертилин блестяще выступил на двойном мини-трампе. По итогам квалификации он лидировал и в финале забрал заслуженную серебряную медаль.

Данил Холодов допустил ошибку в квалификационном раунде, но сумел войти в сильнейшую дюжину мира, заняв 11-е место.

Тренируют наших ребят наставники Александр и Наталья Шевченко.

Ранее мы рассказали, что шахматисты Таганрога завоевали медали на первенстве Южного федерального округа.

Фото ВК «Таганрог спортивный»