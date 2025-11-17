Главная » Новости Таганрога

Таганрогский спортсмен взял серебро на первенстве мира по прыжкам на батуте

На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

Таганрожец Атрем Чертилин стал серебряным призером первенства мира по прыжкам на батуте, который прошел в Испании.

Новости Таганрога

Четыре батутиста Таганрога по итогам сезона отобрались на первенство мира. Но только двое из них – Артём Чертилин и Данил Холодов смогли получить визы и прибыли в Испанию в статусе нейтральных атлетов.

Во время состязаний 964 спортсмена из 48 стран мира разыгрывали комплекты наград мирового первенства. Артем Чертилин блестяще выступил на двойном мини-трампе. По итогам квалификации он лидировал и в финале забрал заслуженную серебряную медаль.

Данил Холодов допустил ошибку в квалификационном раунде, но сумел войти в сильнейшую дюжину мира, заняв 11-е место.

Тренируют наших ребят наставники Александр и Наталья Шевченко.

Ранее мы рассказали, что шахматисты Таганрога завоевали медали на первенстве Южного федерального округа. 

Фото ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости первенство прыжки на батуте спорт Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru