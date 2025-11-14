Главная » Новости Таганрога

Шахматисты Таганрога завоевали медали на первенстве Южного федерального округа  

Юные шахматисты Таганрога вошли в число победителей первенства Южного Федерального Округа по шахматам среди детей и юниоров, которое прошло с 1 по 14 ноября в «Парк отеле Джубга» Краснодарского края.

В соревнованиях принимали участие 412 спортсменов из 11 субъектов ЮФО, которые состязались в дисциплинах «композиция», «классика», «рапид» и «блиц».

В классических шахматах в группе девочек до 11 лет таганроженка Виолетта Дешина завоевала 3 место и вышла в Высшую лигу первенства России, которое будет проходить в Сочи в феврале 2026 года. Также юная спортсменка завоевала 3 место в дисциплине «блиц», что позволило ей стать основной участницей первенства России в 2026 году.

Первое место по быстрым шахматам среди юношей до 17 лет занял Степан Мамченко, также у него второе место в дисциплине «шахматная композиция».

Ранее мы рассказали, что в первенстве Дона по футболу во всех возрастных категориях победили таганрогские команды.

