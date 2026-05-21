Таганрогский пловец-ветеран с ПОДА стал серебряным призером чемпионата России

В свое время Евгений Зимин был призером Паралимпийских игр.

С 18 по 22 мая в Калуге проходит Чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В соревнованиях принимают участие сильнейшие атлеты страны, которые борются за медали и место в национальной сборной.

Таганрогский спортсмен, заслуженный мастер спорта России Евгений Зимин завоевал серебряную медаль чемпионата. Эта награда стала результатом упорного труда, силы воли и высокого спортивного мастерства, считаю в комитете по физкультуре и спорту Таганрога.

35-летний Евгений Зимин является чемпионом летних Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году и обладателем серебряной и бронзовых наград на тех же играх в эстафете в составе сборной России.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»