27 июля в Таганроге переменная облачность и небольшой северо-восточный ветер, осадков не ожидается. Магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс высокий. Температура воздуха днем +29°…+31°. Влажность низкая — 25%. Вечером и ночью переменная облачность. Ртутный столбик термометра покажет +20°…+23°. Завтра обещают преимущественно солнечную и маловетреную погоду.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +29°…+31 (по ощущениям, как +28°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 47%. Температура воздуха +20°…+23° (будет ощущаться, как +21°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +27°. Световой день составляет 15 часов 07 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко