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В школе и двух лицеях Таганрога появятся новые спортплощадки

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В Таганроге в новом учебном году новые многофункциональные спортивные площадки появятся у одной школы и двух лицеев, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев. Они создаются в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе».

Город

Площадки появятся в школе № 22 и лицеях №№ 28 и 33.

«Работы на двух объектах завершены, в том числе и моей родной школе № 22, являющейся дополнительно и участником проекта «Точка опоры» — благотворительного фонда «Синара» и Тагмета. Работы еще ведутся в лицее № 33»,- рассказал Андрей Фатеев.

Глава городской администрации пообщался с подрядчиками и руководством учебных заведений. Также он побывал в лицее № 7, где идет капитальный ремонт входной группы здания.

«Участие в проектах, поддерживаемых губернатором региона, а также привлечение средств благотворителей и предприятий, позволяют школам улучшать инфраструктуру, что влияет и на качество образовательного процесса», — отметил он.

Ранее мы рассказали, что летом более 850 детей Таганрога отдохнули в оздоровительных лагерях.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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