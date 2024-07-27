Готовим салат «Летний сад» с черешней и сыром

Июль продолжает радовать нас вкусами лета. Вокруг такое разнообразие ярких спелых фруктов, овощей, ароматной зелени, что просто глаза разбегаются. И очень хочется перенести это замечательное многообразие на наш стол и при этом максимально сократить время на готовку. Поэтому сегодня мы немного поэкспериментируем и приготовим оригинальный и полезный салат, который назовем «Летний сад».

Ингредиенты:

черешня — 150 г;

филе индейки — 200 г;

сыр фета — 100 г;

салат листовой — 1 пучок;

сок лимонный — 2 ст. л.;

базилик красный — 1-2 веточки;

масло оливковое — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

семена кунжута и зерна граната — по щепотке.

Приготовление

Выбранную крупную спелую черешню тщательно промоем, удалим из нее косточки, разделим ягоды пополам, чуть-чуть примнем в глубокой миске, чтобы они пустили сок, и на время отставим в сторону.

Филе индейки вымоем, порежем небольшими кусочками, сбрызнем лимонным соком, посолим-поперчим по вкусу и оставим на 10 минут для маринования. На разогретой сковороде с маслом обжарим постоявшую в маринаде индейку до готовности.

Вымытые заранее и просохшие листья салата крупно нарежем и разложим на полуглубокой тарелке. Теперь обжаренное филе выложим на зеленую основу, всыплем черешню вместе с соком. Сыр фета порежем кубиками и в хаотичном порядке добавим в наш «сад». При желании можно немного присолить салат.

Ну и, наконец, переходим к последним штрихам и декору: выкладываем сверху промытые листья красного базилика и сбрызгиваем оливковым маслом, а перед подачей присыпаем кунжутом и зернышками граната.

Наш салат «Летний сад» готов! Он такой красивый и по-настоящему летний. Давайте скорее пробовать, какой он вкусный!

О пользе продукта

Черешню иногда называют «сладким лекарством». И действительно, она содержит очень много полезных веществ – витаминов, минералов, антоцианов, которые помогают улучшить состояние сосудов и суставов. Антоцианы – вещества из группы флавоноидов, обладающие противовоспалительным свойством и отвечающие за барьерную функцию кишечника, что позволяет предотвратить серьезные заболевания. Токоферол (витамин Е) в составе черешни — прекрасный антиоксидант. Витамины группы В нормализуют работу нервной системы и ускоряют обмен веществ. Содержащееся в черешне железо способствует работе системы кроветворения, калий – нормализации артериального давления, укреплению сердечной мышцы. Кальций необходим для крепких сосудов, фосфор — для нормального обменного процесса и улучшения когнитивных функций. Магний оказывает спазмолитическое действие. Витамин С отвечает за нормальное кровообращение, а витамин РР полезен для зрения.

Также в черешне присутствуют кумарины – вещества, которые обладают спазмолитическим и противоопухолевым действием. Богаты она и углеводами. При этом 75% углеводов – фруктоза, которая легко и без вредных последствий усваивается организмом. Поэтому эти ягоды можно употреблять даже тем, кто болеет сахарным диабетом (разумеется, в небольших количествах). При этом доказано, что фруктоза улучшает работу поджелудочной железы. Таким образом, благодаря витаминному составу черешня очень полезна людям, страдающим железодефицитной анемией, патологиями опорно-двигательного аппарата, артритами и подагрой, дерматологическими заболеваниями.

Однако врачи, несмотря на всю пользу черешни, рекомендуют не увлекаться ею. Максимальное количество свежей черешни – 300 г в один прием пищи и не более 1 кг в день, иначе могут начаться проблемы с пищеварением. При этом если вы захотите полакомиться черешней в большом количестве, для минимизации неприятных последствий ее рекомендуется употреблять либо в качестве самостоятельного блюда на перекус, либо как десерт не ранее чем через полчаса после основного приема пищи.

Подготовила Елена Векслер

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