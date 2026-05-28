Таганрогский художественный музей вместе с музыкантами провел выездное мероприятие в стенах ростовского вуза

Культурно-просветительский проект ТХМ и Даниила Топольского вышел на междугородний уровень.

Совместный культурно-просветительский проект Таганрогского художественного музея и пианиста, члена Русского музыкального общества Даниила Топольского впервые вышел на межрегиональный уровень. Его участниками стали студенты Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС).

Мероприятие прошло накануне 97-летия вуза, которое отмечается 30 мая. Научный сотрудник Таганрогского художественного музея Арсений Рыбалкин рассказал молодым людям о художниках Серебряного века и представил уникальную коллекцию музея.

В музыкальной части программы выступили пианист и композитор Даниил Топольский, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов — пианист Вадим Богомаз и скрипачки Мария Бурдюкова и София Урумова. Их исполнение классических произведений вызвало у студентов живой интерес к шедеврам мировой музыки.

Фото: ТХМ