Главная » Культура

Таганрогский художественный музей вместе с музыкантами провел выездное мероприятие в стенах ростовского вуза

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Культурно-просветительский проект ТХМ и Даниила Топольского вышел на междугородний уровень.

Культура

Совместный культурно-просветительский проект Таганрогского художественного музея и пианиста, члена Русского музыкального общества Даниила Топольского впервые вышел на межрегиональный уровень. Его участниками стали студенты Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС).

Мероприятие прошло накануне 97-летия вуза, которое отмечается 30 мая. Научный сотрудник Таганрогского художественного музея Арсений Рыбалкин рассказал молодым людям о художниках Серебряного века и представил уникальную коллекцию музея.

В музыкальной части программы выступили пианист и композитор Даниил Топольский, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов — пианист Вадим Богомаз и скрипачки Мария Бурдюкова и София Урумова. Их исполнение классических произведений вызвало у студентов живой интерес к шедеврам мировой музыки.

Фото: ТХМ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область Таганрог Таганрогский художественный музей
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru