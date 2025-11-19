Таганрогский художественный музей посвятил экскурсию памяти императора

19 ноября исполнилось 200 лет со дня смерти в Таганроге императора Александра I в 1825 году.

Этой памятной дате Таганрогский художественный музей посвятил пешеходную экскурсию по местам, связанным с пребыванием в нашем городе царской семьи.

Неудобство дождливой погоды с лихвой компенсировал увлекательный рассказ старшего научного сотрудника ТХМ, искусствоведа Людмилы Казаковой. Участники экскурсии узнали много интересных, малоизвестных фактов не только из жизни царской семьи, но и о событиях, повлиявших на дальнейшую судьбу Таганрога, о его архитектуре — утраченных и сохранившихся зданиях и многом другом.

И, конечно, одним из пунктов экскурсионного маршрута стал знаменитый памятник Александру Благословенному работы скульптора Ивана Мартоса, появившийся в Таганроге в 1830 году.

Фото: ТХМ