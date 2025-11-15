Главная » Новости Таганрога

Таганрогский авиазавод производит для СВО буржуйки и маскировочные сети

Предприятия Таганрога продолжают активно помогать военнослужащим СВО. С первых дней специальной военной операции всестороннюю помощь нашим защитникам оказывает и коллектив ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Среди переданных на фронт товаров — автомобили высокой проходимости, кроссовые мотоциклы, а также дрова, бочки, стройматериалы и другое оборудование.

На предприятии организовано производство спальных мешков, буржуек, окопных свечей и маскировочных сетей. В трёх мастерских сотрудники авиазавода в свободное время изготавливают необходимые изделия.

Профсоюзный комитет предприятия выделяет средства на материальную помощь семьям мобилизованных и добровольцев, а также Ростовскому фонду регионального сотрудничества и развития, которые направляются на поддержку участников СВО.

Бериевцы регулярно передают на фронт и в медицинские учреждения ЛДНР и Ростовский госпиталь сотни одеял, постельного белья, медикаменты и бытовое оборудование, наборы для изготовления блиндажных свечей.

«Главный девиз коллектива с 2022 года — «Для Победы нужны усилия всей страны, каждого из нас! Вместе мы сильнее!». Помощь сотрудников ТАНТК им. Г.М. Бериева — неоценимый вклад в победу, которая обязательно будет за нами!», — поблагодарила сотрудников завода глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

