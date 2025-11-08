От генераторов до детских писем: как таганрожцы помогают фронту

С начала специальной военной операции в Таганроге сбор гуманитарной помощи бойцам на фронт приобрел огромные масштабы.

В поддержке военнослужащих принимают участие работники предприятий и организаций Таганрога, предприниматели, члены общественных объединений, волонтеры, просто неравнодушные жители и дети.

Город передает на фронт генераторы, автомобили, различное оборудование, квадрокоптеры, медикаменты, продукты питания, маскировочные сети и многое другое, что необходимо бойцам. И, конечно, детские письма, которые поднимают нашим защитникам боевой дух.

«Огромное спасибо каждому неравнодушному жителю нашего города! Дорогие мои таганрожцы, ваша помощь — неоценимый вклад в Победу, которая обязательно будет за нами!», — поблагодарила горожан глава Таганрога Светлана Камбулова.

И особо отметила коллективы детского сада № 41 и школы № 3 им. Ю.А. Гагарина, которые передали очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО.

Педагоги и ребята выполнили просьбу бойцов из бригады РЦЗО на Донецком направлении Волновахского района, отправив им строительные материалы, гвозди, шурупы, лопаты, бензиновую пилу, затеняющие сети и многое другое.

Школьники также порадовали бойцов своими письмами и поделками.

На осенних каникулах учащиеся и учителя шили простыни и наволочки бойцам в госпиталь на Луганском направлении. Гуманитарная помощь была передана организации Союз десантников Таганрога для дальнейшей отправки на СВО.

Ранее мы рассказывали, что читатели модельной библиотеки Таганрога вяжут теплые вещи для участников СВО.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой