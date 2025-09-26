Таганрогские таможенники передали конфискованный микроавтобус на нужды СВО

Владелец Volkswagen Transporter ввез его из Польши, нарушив закон.

В Таганроге сотрудники Ростовской таможни передали воинскому подразделению Министерства обороны микроавтобус Volkswagen Transporter. Транспортное средство было был конфисковано в доход государства по решению суда в рамках производства по факту невывозе его владельцем с таможенной территории ЕАЭС в установленный срок временно ввезенного автомобиля, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

В сообщении говорится, что таганрожец оформил временный ввоз транспорта, зарегистрированного в Польше, на таможенном посту Брестской таможни в июле 2024 года. А в январе 2025 года установленный срок временного ввоза истек. Однако с января по сентябрь владелец микроавтобуса не предпринял никаких действий для помещения его под таможенную процедуру.

В начале сентября таганрогские таможенники передали в зону СВО машины Mitsubishi Outlander и Opel Zafira, которые были ввезены в РФ с аналогичными нарушениями и также конфискованы по решению суда.

Фото ЮТУ