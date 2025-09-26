Главная » Новости Таганрога

Таганрогские таможенники передали конфискованный микроавтобус на нужды СВО

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Владелец Volkswagen Transporter ввез его из Польши, нарушив закон.

Новости Таганрога

В Таганроге сотрудники Ростовской таможни передали воинскому подразделению Министерства обороны микроавтобус Volkswagen Transporter. Транспортное средство было был конфисковано в доход государства по решению суда в рамках производства по факту невывозе его владельцем с таможенной территории ЕАЭС в установленный срок временно ввезенного автомобиля, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

В сообщении говорится, что таганрожец оформил временный ввоз транспорта, зарегистрированного в Польше, на таможенном посту Брестской таможни в июле 2024 года. А в январе 2025 года установленный срок временного ввоза истек. Однако с января по сентябрь владелец микроавтобуса не предпринял никаких действий для помещения его под таможенную процедуру.

В начале сентября таганрогские таможенники передали в зону СВО машины Mitsubishi Outlander и Opel Zafira, которые были ввезены в РФ с аналогичными нарушениями и также конфискованы по решению суда.

Фото ЮТУ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог Южное таможенное управление
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru