Таганрогские спортсмены завоевали серебро на чемпионате по гиревому спорту

Спортсмены из Таганрога стали серебряными призерами чемпионата Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по гиревому спорту.

Соревнования прошли с 11 по 13 апреля в станице Ленинградской Краснодарского края. Таганрог на них представили Иван Крюков, Александр Попивненко и Елена Рыбалкина.

Отличный результат наши спортсмены показали в дисциплине «толчок». В весовой категории 73 кг второе место завоевал Иван Крюков. Александр Попивненко стал серебряным призером в весовой категории 95 кг.

Ранее мы рассказали, что в Португалии таганрогский батутист Ярослав Дущенко стал чемпионом Европы среди юниоров.

Фото ВК «Таганрог спортивный»